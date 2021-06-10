 الأحوال المدنية تستخرج الرقم القومي لعدد من المواطنين بمنازلهم مراعاة لظروفهم الصحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأحوال المدنية تستخرج الرقم القومي لعدد من المواطنين بمنازلهم مراعاة لظروفهم الصحية

أ ش أ
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 12:25 م | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 12:25 م

قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، بإيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بمنازلهم بمحافظات المنوفية، وكفرالشيخ، والقاهرة؛ وذلك نظراً لظروفهم الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

 

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

كما يأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابى مع البلاغات ذات الطابع الإنسانى، واستمراراً لاتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

 


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