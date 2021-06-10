مدير صندوق تطوير العشوائيات يتفقد مشروعا سياحيا غرب بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، مستجدات الأعمال بمشروع سياحي غرب بورسعيد.

يأتي ذلك خلال متابعته وتفقده للأعمال الجارية بعدد من المشروعات بالمحافظة، رافقه خلالها فوزي الوالي رئيس حي الزهور والشركة المنفذة للمشروع.

وقال الغضبان إن المشروع السياحي يمثل إنجازا سياحيا حقيقيا كونها ساهمت في تغيير خريطة بورسعيد، موضحًا أن مشروع يكتسب أهمية كبيرة بعد أن كانت تلك المنطقة واحدة من أكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبو عوف)، والآن يتم تحويلها إلى مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة، ودعمت القطاع السياحي بما يتماشى مع خطوات المحافظة الثابتة نحو الارتقاء بالسياحة في بورسعيد والعمل على عودة ازدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد صديق أن بورسعيد أصبحت تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية السياحية الشاملة، التي تعيد للمحافظة مكانتها الرائدة في المجال السياحي، وتجعلها قبلة للزائرين، من منطلق تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة ببورسعيد.