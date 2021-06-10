سفير كوريا الجنوبية يزور عددا من المصانع ببورسعيد

أجرى المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، جولة ميدانية برفقة "هونج جين ووك" سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، بمصانع جنوب المحافظة.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ يرافقه سفير كوريا مصنعًا للأدوات الكهربائية، ومصنعًا لإنتاج إطارات السيارات بجنوب بورسعيد، واستمعا لشرح موجز عن سير العمل ومعدلات الإنتاج والتصدير داخل المصنعيين.

وأشاد سفير جمهورية كوريا بالتطور الصناعي الذي حققته محافظة بورسعيد مؤخرا، موضحًا أن المحافظة تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات والصناعات، وتشجع الدول للتعاون معها في مختلف المجالات، مؤكدا رغبة السفارة الكورية في التعاون المثمر مع المحافظة في مجال دعم الصناعة والإنتاج.