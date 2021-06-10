 البنك المركزي الأوروبي يبقي على معدل الفائدة عند 0% - بوابة الشروق
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البنك المركزي الأوروبي يبقي على معدل الفائدة عند 0%

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
د ب أ
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 3:28 م | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 3:28 م

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الإبقاء على معدل الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي يبلغ 0%.


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