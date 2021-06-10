إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بملوي في المنيا

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شهد الطريق الزراعي السريع، " مصر - أسوان " عند مركز ملوي جنوب المنيا، انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق القاهرة أسوان المار أمام قرية الأشمونين التابعة لمركز ومدينة ملوي ووجود عدد من المصابين.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 8 أشخاص بجروح متنوعة ما بين سحجات وكدمات، وكسور مضاعفة باليد والساقين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.