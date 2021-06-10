أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ استعدت لاستقبال الوفود المشاركة في منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقي، المقرر انطلاقه غدًا الجمعة ولمدة ثلاث أيام بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الخميس، إنه جرى عقد لقاء موسع مع مديري المديريات الخدمية لمناقشة استعداد المديريات خلال المؤتمر، وجرى وضع خطة مشتركة من قبل شركات المياه والكهرباء ومديرية الصحة والتموين، لتوفير جميع الخدمات خلال انعقاد المؤتمر، إضافة إلى توفير خطط بديلة للتعامل بها حالة حدوث طوارئ.

وقال المحافظ، إنه يجري تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها خلال استقبال الوفود المشاركة في المنتدى من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم داخل المطار، طبقًا للبرتوكول الموقع مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أنه جرى تجهيز قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، مع تطبيق التباعد الاجتماعي وفقًا للأعداد الوافدة، مع تمركز سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى خارج قاعة المؤتمرات، إضافة إلى تواجد فريق طبي في العيادة الطبية داخل القاعة للتدخل الفوري حالة حدوث أي طارئ.

جدير بالذكر أن منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية ينطلق من مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار من 34 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، لوضع خريطة تحفيز الاستثمار داخل أفريقيا.