أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول غدا الجمعة؛ ليتحرك في تمام الساعة السادسة وربع صباحا، بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا.

وأرجعت الشركة، في بيان صحفي اليوم الخميس، هذا الإجراء إلى أعمال التوسعة التي تجرى في الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا من يوم غد.

وأوضحت أن قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان سيتم في تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من يوم غد الجمعة فقط.

وأضافت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠ م ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:١٥ م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٣٥ م، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة ١١:١٥ م ومن محطة العتبة الساعة ١١:٥٥ م.

وأشار البيان إلى أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ص، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة ١١:٥٥ م.