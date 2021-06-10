أوقاف مطروح: جمع 75 صك أضحية من مساجد الوزارة في جميع المراكز

أعلن الشيخ حسن عبد البصير، مدير أوقاف مطروح، جمع ٧٥ صك أضحية من خلال مساجد الوزارة المنتشرة في جميع مراكز المحافظة، في إطار الاستعداد لعيد الأضحى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع أئمة إدارتي الضبعة والعلمين، حيث دار اللقاء حول دور الدعاة الاجتماعي في مساندة الضعفاء والفقراء والمعوزين، وأداء حقوقهم مع احترام إنسانيتهم وتقدير كرامتهم، ودور الدعاة الديني في تصحيح المفاهيم ومواجهة الأفكار الضالة والحفاظ على نسيج المجتمع وتقوية الانتماء الوطني.

وشدد عبد البصير على التزام جميع أئمة المساجد بالإجراءات الاحترازية والتوعية بمخاطرها، حماية للأرواح وحفاظا على النفس البشرية، وباعتبار الأمر أمنا قوميا، موجهًا رسالة شكر ودعم للجيش الأبيض على تضحياته في مواجهة هذا الوباء المستفحل.