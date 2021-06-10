وزير التعليم العالي: إنشاء بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس كان حلما كبيرا لنا

أعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته بتوقيع اتفاقية إنشاء «بيت مصر» في المدينة الجامعة بباريس.

وقال عبد الغفار، في تصريحات لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، إن هذه الاتفاقية في غاية الأهمية، ذاكرًا أن وزارة التعليم العالمي تعمل عليها منذ ثلاث سنوات بالتعاون مع وزارة الخارجية والمكاتب الثقافية في باريس.

وأضاف أن إنشاء «بيت مصر» في المدينة الجامعية بباريس كان حلما كبيرا بالنسبة لوزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أنها تشمل أكثر من 190 غرفة للطلاب المصريين المقيمين في باريس، بالإضافة إلى مركز ثقافي يغلب عليه الطابع المصري.

وأشاد بالتطور الذي شهدته العلاقات المصرية الفرنسية، خلال الفترة الماضية، وخاصة في مجال علوم الفضاء والبحث العلمي، مضيفًا أن هناك زيارة مرتقبة لنظيرته الفرنسية إلى القاهرة لبحث سبل تعزيز هذه العلاقات.