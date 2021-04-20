 مجموعة السبع تعتزم توفير مليار جرعة إضافية للقضاء على كورونا العام المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجموعة السبع تعتزم توفير مليار جرعة إضافية للقضاء على كورونا العام المقبل

د ب أ
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 12:59 ص | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 12:59 ص

يعتزم قادة دول مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى توفير مالا يقل عن مليار جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لكورونا خلال العام المقبل من أجل المساعدة في تغطية احتياجات 80% من البالغين في انحاء العالم.

ووفقا لمسودة بيان اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء فإنه قبيل إنعقاد قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة يضع مسؤولون وثيقة تحدد خطة للقضاء على الجائحة بحلول كانون أول/ديسمبر 2022.

وأشارت بلومبرج إلى أنه لم يتم الانتهاء من اعداد الوثيقة بعد ولكنها ستشكل الأساس لمحادثات المرحلة النهائية في قمة القادة في كورنوال، جنوب غرب إنجلترا، التي تبدأ بعد غد الجمعة.

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