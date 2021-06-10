نجم البرتغال سيميدو يتناول «فول وفلافل» برفقة أسرته في الأقصر

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أقدم لاعب الكرة البرتغالي روبين سيميدو نجم نادي برشلونة الإسباني السابق وأوليمبياكوس الحالي، على تلبية دعوة مرشد سياحي وتناول وجبة إفطار شعبي "فول وفلافل" بأحد المطاعم الموجودة بمدينة القرنة بالبر الغربي لنيل الأقصر، وذلك على خلفية زيارته للمحافظة لمدة يوم واحد واستكشاف جمال معالمها الأثرية، وذلك وفق ما رصدته عدسة"الشروق".

وقال الطيب عبد الله- المرشد المرافق للنجم البرتغالي- إن سيميدو لبى الدعوة فورًا لرغبته في معرفة الأكل المصري الشعبي الذي يحظى بسمعة طيبة خارج البلاد من خلال حديث السياح عنه عقب زيارتهم للمدينة بصفة خاصة.

وأضاف عبد الله لـ"الشروق" إن سيميدو زار عدد من المعابد في مقدمتها معبد حتشبسوت ومقابر ملوك وملكات الفراعنة بالأقصر، يأتي أبرزها مقبرة الملك الذهبي توت عنخ أمون، عقب تناول الإفطار، كما قام برفقة أسرته برحلة طيران عبر البالون الطائر لرؤية معالم المدينة وسحرها الطبيعي من السماء.

وأشار إلى أن الدولي البرتغالي سيذهب إلى مدينة الغردقة حيث يقضي أجازته السنوية هناك.