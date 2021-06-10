وزير السياحة: نتعامل بحسم مع ما يتعلق بأمن وصحة السائحين

-العناني: "مش هستحمل حد يلمس شعره من سائح في مصر، والفندق اللي هيقصر هقفله ومش هسمح بشكوي غير بكورونا

-بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس والأسئلة بتيجي من بره المنهج.. والآمال كبيرة علي السوق العربية خلال الفترة المقبلة





قال وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، إن أعداد السائحين في مصر وصل لـ 13 مليون سائح 2019، والآن خلال أول 5شهور في بداية العام الجاري 2021 وصلت لنحو 2مليون سائح بنحو 40% من نسبة 2019 أي نحو 400 ألف شهريا، مشيرا إلي أن هذه النسبة جيدة مقارنة بالأسواق المحيطة.

وأكد الوزير، خلال الندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "أبرز انجازات وزارة السياحة والاثار، والوضع السياحي الحالي، علي أن الإيرادات في القطاع السياحي تقول دائما بأن المليون سائح يُدخل للدولة المصرية مليار جنيه بمعني الـ13مليون سائح يدخل لمصر 13مليار جنية، مؤكدا علي أن الدولة المصرية تتعامل بحسم وردع بشأن الأمن والصحة في التعامل مع السائحين، ولا تقبل بأي تهاون في هذين الملفين خاصة في ضوء أزمة كورونا قائلا:" مش هستحمل حد يلمس شعره من سائح في مصر، الفندق اللي هيقصر هقفله ومش هسمح بشكوي غير بكورونا، الأمن والصحة خط حاسم للدولة المصرية فى التعامل مع السائحين".

ولفت وزير السياحة والآثار إلي أن الآمال كبيرة علي السوق العربية خلال الفترة المقبلة، ولدينا رؤي كبيرة بشأن استفادة السوق المصري من ذلك.

وكشف عن تعاقد الوزارة مع شركة كندية إنجليزية لإعداد استراتيجية إعلامية للدعاية السياحية المصرية فى جميع دول العالم، مؤكدا علي أن سيتم استلام هذه الاستراتيجية في الأول من يوليو المقبل.

وأكد علي أن هذه الاستراتيجية لها مؤشر جيد بشأن الدعاية السياحية للدولة المصرية، و أن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار وافقت علي تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال حملة ترويجية دولية للسياحة لمدة 3 سنوات بتكلفة 30 مليون دولار في العام الواحد بواقع 90مليون دولار.

وتحدث وزير السياحة والآثار بشأن أوضاع القطاع الآثري في مصر منذ توليه المسؤولية في الحكومة بمارس 2016، مشيرا إلي أن دخل القطاع كان قليل للغاية ومن ثم تم وضع خطة للتطوير ورفع الأسعار بما يخدم عملية التطوير حيث وصلنا بدخل نحو 250 مليون جنيه إلا أننا اصطدمنا بكورونا بعد ذلك وأصبحنا الآن بنستلف المرتبات من وزير المالية.

ولفت إلي أنه رغم ذلك إلا أن الحكومة اجتهدت في عمل فعاليات آثرية جديدة وافتتاح العديد من الاكتشافات الآثرية علي مدار الفترة الماضية، حيث استعرض بجانب ذلك العديد من فعاليات الافتتاحات الآثرية بمختلف المحافظات المصرية، حيث تضمنت العروض العديد من الصور للعاملين الذين شاركوا فى الافتتاحات والاكتشافات الآثرية المختلفة والتي تضمنت العديد منهم مرتديا الجلباب قائلا:" الجلاليب في الأقصر هي اللي رجت العالم فى الاكتشافات الآثرية وشرف لي أن أكون منهم".

وكشف وزير السياحة والآثار، عن سر طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل موكب المومياوات الملكية بعد عرض خطة النقل من جانبه علي الرئيس وذلك من أجل تطوير منطقة بحيرة عين الصيره بجوار متحف الحضارة، حيث رأي الرئيس أنه لا يجوز أن يتم نقل المومياوات فى ظل وضع البحيرة المجاور لمتحف الحضارة في حالتها السابقة للتطوير والتى كانت سيئة وليست علي المستوي المطلوب.

ولفت وزير السياحة إلي أنه تم التوافق علي أن يتم تطوير منطقة عين الصيرة، بجانب منطقة ميدان التحرير، وجميع مؤسسات الدولة المصرية تعاونت من أجل ظهور هذا المشهد العالمي الذي جمع المصريين أكثر من فترة وصولنا لكأس العالم.

وقال وزير السياحة والآثار، أن كل ما يحدث من إنجازات وتطوير بقطاعي السياحة والآثار بتوجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمويل مباشر من الدولة المصرية دون أن تدفع وزارة السياحة والآثار أي مليم فيها قائلا:"كل إنجازات قطاع السياحة والآثار بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي ووزارة السياحة والآثار لم تدفع مليما في تمويلها".

ولفت وزير السياحة والآثار إلي أنه في اللقاءات المستمرة مع الرئيس السيسي يفاجأ بكم المشروعات التى يعرضها الرئيس السيسي عليها ويوجه له العديد من الأسئلة بشأنها" قائلا:" بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس السيسي وبردوا الأسئلة بتيجي من بره المنهج".

وأكد علي أنه رغم كل هذه الجهود لا يعني أن "الوضع تمام"، لأننا لا يزال أمامنا الكثير بشأن متاحف متوقفة منها ما هو في المنيا والإسكندرية وبورسعيد وبني سويف، مشيرا إلي أن ما حدث أولويات ولكن لا يزال العمل قائم من أجل الأفضل فى قطاعي السياحة والآثار.

وفى نهاية الندوة، قدم المهندس أشرف رشاد الشريف، درع الحزب للوزير خالد العناني، تكريما لدوره الوطنى وعلي ماقدمه من انجازات فى وزارة السياحة والآثار، مقدما الوزير الشكر للحزب وقياداته.