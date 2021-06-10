استبعاد بيليجريني من قائمة المنتخب الإيطالي بيورو 2020

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس أن لورينزو بيليجريني لاعب وسط روما قد يغيب عن صفوف المنتخب الأول في بطولة يورو 2020 التي تنطلق غدا الجمعة من خلال المباراة الافتتاحية التي تجمع الازوري بضيفه التركي في روما.

وأوضح اتحاد الكرة الإيطالي أن بيليجريني /24 عاما/ تعرض للإصابة خلال التدريبات "لكن مع ذلك سيبقى جزءا من الفريق الذي سيسافر إلى روما اليوم".

ومع ذلك، أرسل اتحاد الكرة الإيطالي إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للاستفسار منه بشأن إمكانية استبدال بيليجريني بلاعب فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي.

وأشار البيان "مع ترقب وصول رد يويفا، سينضم كاستروفيلي إلى صفوف الفريق في روما".

وتضم المجموعة الأولى ليورو 2020 أيضا سويسرا وويلز حيث يلتقي المنتخبان بعد غد السبت في باكو.