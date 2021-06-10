قال المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الخميس في بيان صحفي، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات السنطة، غدا الجمعة، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر ظهر، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.



وأوضح رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أن المناطق التى سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية هى مدينة السنطة بالكامل، وبخطوط الريف التابعة للمركز، تتضمن عددا من القرى هى،الجعفرية، والبذنجانية، وسحيم، وميت الليت، وميت ميمون، وشندلات، والجميزة، والمنشأة الكبرى، ومسهلة، وميت المخلص، وميت غزال، وشنيرة، والبندرة، وكفرالحاج داود، والعزب التابعة والمجاورة لتلك القرى.