محافظ بني سويف: استلمنا 235 ألف طن قمح بالصوامع والشون حتى الآن

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم أمس الأربعاء استلام وتوريد 460 طن قمح محلي بصوامع وشون المحافظة، ليصل بذلك إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم منتصف أبريل الماضي، وحتى صباح اليوم الخميس إلى 235 ألفًا و36 طن قمح بنسبة 117.5% من المستهدف هذا العام.



وأشار إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، ومديريتي التموين والزراعة وجهات التسويق.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.



وتم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين، وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومديري التفتيش المالي والإداري، والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.



وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية من قبل أعضاء اللجنة لضمان استمرارية الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الاستلام والفرز مع التحقق التام من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بأماكن الاستلام من الصوامع والشون، منوها عن توجيهاته بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لتشجيع وحث المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الاستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام.