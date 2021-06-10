أنغام عن أغنية «أنا بعته كتير»: طيرت أول ما سمعتها

قالت المطربة أنغام، إنها أعجبت كثيرًا بأغنيتها الجديدة «أنا بعته كتير» فور عرضها عليها، معقبة: «أنا طيرت أول ما سمعت الأغنية».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أنها لم تتردد في تقديم هذه الأغنية ولم تفكر فيها من شدة انبهارها بها، على عكس ما اعتادته من الحرص على التفكير في العمل الغنائي قبل طرحه بحثًا دائمًا عن أعمال مختلفة.

وأوضحت أن هذه الأغنية تقوم على فكرة جديدة تضم اعترافًا إنسانيًّا وصفته بأنه لم يكن سهلًا، مشيرة إلى أن الأغنية مناسبة للجنسين كونها تتسم بالصدق والواقعية، وهو ما جذبها للأغنية.

وأفادت بأن الفيديو الذي طرحته للأغنية لا يندرج في إطار «الفيديو كليب»، لكنها عبارة عن «lyrics video» - كلمات الفيديو - ممزوجة بالحركة والتعبير، دون الاكتفاء بصورتها وعرض كلمات الأغنية، مؤكدة أن توجهها لهذه النوعية جاء رغبة في تقديم عمل مختلف عما جرت عليه العادة.

ورأت «أنغام»، أن تراجع الإقبال على تنفيذ الأغاني بطريقة الفيديو كليب راجع إلى التكلفة المرتفعة التي لا يمكن لأحد أن يتحملها ويواصل العمل معتمدًا عليها فقط، موضحة أنا إذا قدمت مثلًا عشر أغنيات على مدار العام لن تتمكن من طرحها كلية عبر الفيديو كليب.

وأغنية «أنا بعته كتير» طرحتها أنغام يوم الاثنين الماضي، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع طارق مدكور.