يويفا يطالب أوكرانيا بإجراء تعديلات طفيفة على قميص يورو 2020

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طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاتحاد الأوكراني بإجراء تغييرات طفيفة على قميص المنتخب الوطني في يورو 2020، رغم إعراب روسيا عن غضبها من القميص "لاحتوائه على عبارات سياسية".

وكشف المنتخب الأوكراني يوم الاثنين الماضي عن قميص جديد ليورو 2020 يحمل خريطة الدولة، متضمنة إقليم القرم، مما أثار غضب روسيا.

ويحمل القميص اللونين الأصفر والأزرق، التقليديين لمنتخب أوكرانيا ويتضمن خطا أبيض يحيط بالشعار الذي يصور حدود البلاد وتضم إقليم القرم الذي ضمته روسيا لحدودها في 2014، لكن مازال المجتمع الدولي يعترف به كجزء من أوكرانيا.

وحمل القميص أيضا عبارة "المجد لأوكرانيا"، "المجد للأبطال" وهي شعارات التحية العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح يويفا اليوم الخميس أنه لم يعارض وضع الخريطة أو العبارة الأولى المذكورة، معتبرا إياها بأنها عبارة عامة وغير سياسية.

لكن يويفا صنف العبارة الثانية على القميص الأوكراني بأنها سياسية ، وطالب الاتحاد الأوكراني بحذفها من قميص الفريق في كأس الأمم الأوروبية.

ويبدأ منتخب أوكرانيا مشواره القاري يوم الأحد المقبل بملاقاة هولندا ثم يواجه النمسا ومقدونيا الشمالية ضمن المجموعة الثالثة.

وتلعب روسيا ضمن المجموعة الثانية حيث تستهل مشوارها بملاقاة بلجيكا يوم الاثنين قبل أن تواجه الدنمارك وفنلندا.