دائرة قضائية تحكم لصالح رسوم الإغراق الأمريكية على الإطارات الصينية

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أصدرت الدائرة الاتحادية في محكمة الاستئناف الأمريكية حكما بإلغاء حكم سابق لمحكمة أقل درجة يلزم الحكومة الأمريكية بإلغاء رسوم الإغراق التي فرضتها على أنواع محددة من إطارات سيارات الطرق الوعرة.

وقالت الدائرة الاتحادية إن مصدري هذه الإطارات فشلوا في إثبات استقلالهم عن الحكومة الصينية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الإطارات تستخدم في معدات المناجم والمحاجر والموانئ البحرية والمطارات والمطاحن والآلات الزراعية.

وأجرت وزارة التجارة الأمريكية مراجعة دورية رسوم الإغراق التي فرضتها على واردات هذا النوع من الإطارات خلال الفترة من سبتمبر 2012 إلى أغسطس 2013.

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن شركة دابل كوين هولدنجز فشلت في تأكيد استفلالها عن سيطرة الحكومة الصينية على صادراتها لأن حصة الأغلبية من أسهمها مملوكة لإحدى المؤسسات المملوكة للدولة في الصين.

كما أن هذه المؤسسة تحتل أغلبية مقاعد مجلس مديري شركة الإطارات، لذلك اعتبرت وزارة التجارة أن شركة دابل كوين "مؤسسة على مستوى الصين".

كانت محكمة التجارة الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق حكما بإلغاء رسوم الإغراق على الإطارات لأن شبكة دابل كوين تعاونت بشكل كامل مع تحقيقات وزارة التجارة التي لم تتمكن بدورها من تقديم أدلة تدين الشركة الصينية.

ولكن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم وأيدت قرار وزارة التجارة بفرض الرسوم.