3 أفلام للمخرجة السورية سؤدد كعدان على نتفليكس

أعلنت المخرجة السورية سؤدد كعدان، أن ثلاثة من أفلامها ستعرض على منصة نتفليكس؛ الأول بدأ عرضه بالفعل، وهو "يوم أضعت ظلي"، في كل دول العالم باستثناء فرنسا، والصين.

الفيلم تدور أحداثه حول الأم الشابة "سنا" التي تعيش وحدها مع ابنها البالغ من العمر 9 سنوات، حيث يعمل زوجها خارج سوريا، وذات شتاء بارد ينفَد الغاز، حيث لم يعُد بالإمكان التدفئة والطهي، فتخرج سنا باحثة عن أسطوانة غاز في محيط مدينة دمشق، حيث تلتقي بناشطين في سيارة، وبعد هرب سائقها خوفا من جنود التفتيش تجد نفسها معهم في مواجهة آثار ما تركته الحرب المريعة، حيث تضيع في رحلة لمدة 3 أيام في ضواحي دمشق، لتكتشف أن الناس بدأت تفقد ظلالها خلال الحرب.

وأكدت "كعدان" أنه بدءً من 17 يونيو الجاري، سيعرض لها فيلمي "عزيزة" و"خبز الحصار"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لم تكن لتستطيع تحقيق شيئا في رحلة الأفلام المستقلة بدون شقيقتها المنتجة أميرة كعدان.