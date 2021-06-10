 جلال يقرر تصعيد ثنائي جديد إلى الفريق الأول بالإسماعيلي - بوابة الشروق
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جلال يقرر تصعيد ثنائي جديد إلى الفريق الأول بالإسماعيلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 6:51 م | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 6:51 م

قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، تصعيد الثنائي محمد إيهاب وابراهيم حسن من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول خلال المرحلة القادمة.

وشارك الثنائي في تدريبات الفريق أمس الأربعاء، حيث يسعى جهاز الدراويش لإكسابهم الخبرات من خلال التواجد مع الفريق الأول قبل المشاركة في المباريات الرسمية بشكل تدريجي.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي الاسماعيلي مساء اليوم الخميس مع فريق البنك على ملعبه بالاسماعيلية، ضمن استعدادات الفريقين لعودة و استئناف مسابقة الدوري العام عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.


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