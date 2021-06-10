قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن الدعم المصري جمع بين الإغاثي والإنساني والإعماري والسياسي بشأن الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، مضيفا أن الموقف المصري من الأحداث الأخيرة في قطاع غزة أثبت أنها شريك موثوق به من الجانبين سواء الفلسطيني أو الإسرائيلي.

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن السياسة ليس بها إلا مصالح وقدرات وقوة وهو ما ثبت من اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس السيسي لشكره بعد نجاح وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن مصر أثبتت أن لديها قدرة ليست متوفرة عند الآخرين.

ولفت إلى أن الدولة المصرية استطاعت إقامة علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين، موضحًا أن الأمر ليس بالسهل على دولة أن تحقق تلك المعادلة مع دول تعادي بعضها.

