 مقتل 11 شخصا إثر انهيار مبنى بعد هطول أمطار غزيرة بالهند - بوابة الشروق
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مقتل 11 شخصا إثر انهيار مبنى بعد هطول أمطار غزيرة بالهند

د ب ا
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 1:39 م | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 1:39 م

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن 11 شخصا لقوا حتفهم إثر انهيار مبنى عقب هطول أمطار غزيرة على مدينة مومباي الهندية.

 

وقال مفوض الشرطة ديليب سوانت، إن مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق انهار في منطقة مالاد ويست مساء أمس الأربعاء، كما انهار كوخ مؤلف من طابق من واحد بسبب الركام.

 

وقال متحدث باسم حكومة مومباي إنه تم انتشال 18 شخصا أحياء و 11 جثة.

 

وأظهرت الصورة التلفزيونية الرافعات تعمل في زقاق ضيق، في محاولة لإزالة الركام في ظل استمرار هطول الأمطار.  

 

وأضاف المتحدث أنه تم إخلاء سكان ثلاثة مباني قريبة متداعية.

 

وقال سوانت "تم إصدار الأوامر بفتح تحقيق، وسوف يتم تسجيل القضية ضد مالك المبنى".

 


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