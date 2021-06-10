رأى الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى، أن مشكلة المجتمعات العربية بما فيها مصر، هي الانقطاع عن التاريخ وعدم التعلم من التجارب الماضية.

وقال عيسى خلال برنامجه «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، إن التاريخ لا يترك أي بصمة على العقل أو القلب المصري والعربي، مشيرًا إلى تكرار الأخطاء من قِبل الدولة والمجتمع والأمة، على حد تعبيره.

وأضاف: «في 25 يناير، بإعادة قراءة كل ما جرى، نجد أننا كررنا كافة أخطاءنا التي حدثت على مدار التاريخ في 25 يناير.. هذا معناه أننا لم نقرأ ولم نستوعب ولم نفهم ولم نتعلم».

في سياق غير بعيد، تحدث «عيسى» عن ذكرى تاريخية تحل في هذه الآونة لواقعة حدثت قبل 54 عامًا وقتها خرج عشرات الآلاف من المصريين يطالبون بعدول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن تنحيه عن الحكم في أعقاب نكسة يونيو 1967، متسائلًا: «هل كان المصريون على حق عندما فعلوا ذلك».

وأشار إلى عبد الناصر في خطاب التنحي لم يتحدث عنه استعداده للمسائلة والمحاسبة والمحاكمة، لكنه قرر التنحي والمغادرة وكأن أحدًا لن يحاسبه، حسب تعبيره، مذكرًا بقول الرئيس الراحل في خطابه الشهير بأنه سيعود مرة أخرى إلى صفوف الجماهير.

وأوضح أن خروج المواطنين كان مشهدًا عاطفيًّا بشكل كبير صاحبه حالة من الحزن الشديدة والتشنج، مستبعدًا أن تكون السلطة القائمة آنذاك هي من رتَّبت لهذا الحدث لتحقيق مكسب سياسي.