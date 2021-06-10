أيمن يونس يهاجم ساسي بعد رحيله عن الزمالك

انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق الطريقة التي أعلن من خلالها الدولي التونسي فرجاني ساسي رحيله عن القلعة البيضاء.

وأعلن فرجاني رسميًا أمس الأربعاء من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) رحيله عن نادي الزمالك دون الكشف عن وجهته المقبلة، موجهًا رسالة شكر لجماهير النادي على مساندته له على مدار تواجده داخل جدران القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه سيوضح قريبًا كل الحقائق.

وارتبط ساسي بالرحيل عن الزمالك للانتقال إلى أحد الأندية القطرية بالموسم المقبل.

وقال يونس خلال مداخلته الهاتفية على قناة ( أون تايم سبورتس) :" عندما كنت عضوًا باللجنة المؤقتة السابقة للنادي طالبنا من فرجاني ساسي إلغاء فكرة رغبته في الرحيل للانضمام إلى أحد الأندية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الماضية من أجل النادي وجماهيره".

وأضاف:" لم تعجبني الطريقة التي رحل بها فرجاني عن الزمالك بعد قيامه بكتابة تغريدة على (تويتر)".

وأكمل:" يجب أن يعود ساسي إلى مصر والانضمام للفريق، ثم يتم عقد جلسة مع رئيس اللجنة المؤقتة والإعلان عن رحيله بطريقة لائقة".

وتابع:" أنا على يقين بأن ساسي كان يريد الاستمرار في الزمالك ولكنه لم يتلقى العرض المناسب".

وأتم: "لست مقتنعا بأن الفريق لابد أن يتعاقد مع 5 لاعبين أجانب، أفضل ضم اثنان فقط على أن يكونا لهما التأثير المميز مع الفريق".