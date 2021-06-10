بايدن: تطعيم 65% من البالغين الأمريكيين بجرعة واحدة من لقاح كورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مجموعة من الملفات منها مبادرات التغير المناخي، والتضحيات التي قدمها الجنود الأمريكيين في أفغانستان لمدة 20 عامًا، ومواجهة جائحة كورونا.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة تركز على زيادة عمليات التلقيح ضد كورونا عالميًا، منوهًا إلى وفاة نحو 600 ألف شخص في أمريكا؛ بسبب «كوفيد - 19».

وأشار إلى أن وفيات كورونا في أمريكا تجاوزت الوفيات الناتجة عن حرب الولايات المتحدة في فيتنام والحربين العالمتين الأولى والثانية، مؤكدًا أن اللقاحات أنقذت العشرات من الأرواح.

وأعلن عن تلقيح 65% من البالغين الأمريكيين بجرعة واحدة على الأقل، متابعًا: «قمنا بجهد جبار لتسخير اللوجستيات وتسخير الخبرات للعلماء، ونتعاون مع الشركات للعمل على مدار الساعة لتوفير اللقاحات».