حركة فتح: استهداف المؤسسة الأمنية الفلسطينية يؤكد أن إسرائيل هي الوكيل الحصري للإرهاب

اعتبرت حركة التحرير الفلسطيني (فتح)، أن استهداف المؤسسة الأمنية وقتل ثلاثة فلسطينيين في جنين، يؤكد أن إسرائيل هي "الوكيل الحصري للإرهاب، وأن وقادتها متعطشون للدم الفلسطيني، ونموذج للعنصرية".

وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - إن "الدماء العزيزة من أبناء شعبنا بما فيهم أبناء المؤسسة الأمنية لن تزيدنا إلا ثباتا وقوة وإصرارا على نزع حقوقنا الوطنية المتمثلة بالحرية، وإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وإنهاء احتلالهم لدولة فلسطين".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - فجر اليوم - استشهاد ضابطين في جهاز الاستخبارات العسكرية وأسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوة خاصة إسرائيلية (مستعربين) تابعة لجيش الاحتلال في مدينة جنين.