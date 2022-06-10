واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و479 ألفا و888 إصابة ، وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30 ألفا و289 حالة.

وفي بوليفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 447 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 911 ألفا و635 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 21 ألفا و950 حالة.

وفي كوريا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 45 ألفا و540 حالة إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 71 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 4 ملايين و349 ألفا و920 إصابة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 9 آلاف و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 18 مليونا و209 آلاف و650 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و341 حالة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و228 ألفا و187 إصابة، وأضافت السلطات الصحية أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1247 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 6 آلاف و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و808 آلاف و696 إصابة، والوفيات إلى 325 ألفا و91 حالة.

وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 آلاف و678 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 18 مليونا و369 ألفا و557 إصابة، وأضافت السلطات الصحية أنه تم تسجيل 70 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 379 ألفا و883 حالة.

وفي أستراليا، سجلت السلطات الصحية 30 آلفا و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 571 ألفا و627 إصابة، والوفيات إلى 8 آلاف و957 حالة وفاة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 224 ألفا و580 إصابة، والوفيات إلى 5 آلاف و 226 حالة وفاة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و531 ألفا و37 إصابة، والوفيات إلى 30 ألفا و 381 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و139 ألفا و319 إصابة، والوفيات إلى 16 ألفا و14 حالة وفاة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 95 ألفا و829 إصابة، والوفيات إلى 723 حالة وفاة.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، و6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و166 ألفا و589 حالة، والوفيات إلى 37 ألفا و194 حالة.

وفي أوزبكستان، تم الإبلاغ عن 21 حالة إصابة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، وصفر حالات وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 239 ألفا و203 حالات، ويقف إجمالي الوفيات عند 1637.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و837 حالة إصابة، كما سجلت البلاد صفر حالات وفاة ليستقر إجمالي الوفيات عند 13 ألفا و662 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية هناك عن تسجيل 171 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، وحالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و63 ألفا و835 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و 153 حالة.

وسجلت النمسا 4271 إصابة ووفاة 3 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و284 ألفا و320 مصابا والوفيات إلى 18 ألفا و690 حالة.

وسجلت بولندا 247 إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و9 آلاف و726 مصابا والوفيات إلى 116 ألفا و369 حالة.

وسجلت لاتفيا 205 إصابات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 830 ألفا و281 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 5837 حالة.

وسجلت سلوفاكيا 168 إصابة ووفاة 3 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و790 ألفا و959 مصابا والوفيات إلى 20 ألفا و112 حالة.