رحب صندوق النقد الدولي، بنشر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اقترحته الحكومة التونسية، التي تخوض حاليا مفاوضات فنية مع المؤسسة المالية الدولية بغرض الحصول على برنامج دعم جديد.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس وصف المفاوضات الحالية مع تونس بأنها متقدمة.

وأضاف في تدوينة على حسابه على "تويتر": "نأمل أن تبدأ النقاشات بشأن برنامج جديد مع السلطات التونسية قريبا". ولم يحدد المسؤول توقيتا للمفاوضات الرسمية على مستوى الخبراء.

كما أشار رايس، إلى أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبا من السلطات التونسية من أجل الحصول على برنامج دعم، مبرزا حرص المانح الدولي على أن يكون شريكا فاعلا لتونس.

يذكر أن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، كانت قد التقت، في مايو الماضي، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا ، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي احتضنته سويسرا.

واتفق الطرفان خلال هذا الاجتماع على مواصلة المشاورات تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية في أسرع وقت ممكن.