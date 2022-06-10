دعا عشرات المتظاهرين في قلب العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الجمعة إلى معاقبة الهند ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا وتجاريا ردا على "إساءات متكررة" لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.



وجاءت المظاهرة تلبية لدعوة من "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العدالة" التي يقف وراءها ناشطون من التيار الاسلامي.



ودعا المشاركون في المظاهرة الاحتجاجية إلى مقاطعة الهند والاستنكار القوي لإساءاتها للرسول صلى الله عليه وسلم .



وطالب المتظاهرون بإرسال رسائل حازمة للهند وللحزب الحاكم بأنه "لا علاقات ولا تعامل وتجارة مع الهند في ظل تمادي ساسة وحكام هذا البلد في محاولة النيل من رسول الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم".



وقال المتظاهرون إن "الرسول خط أحمر ولا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل في محاولات النيل منه".



وكان نافين جيندال، المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد نشر تغريدة على موقع " تويتر" متسائلاً عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.



وأثارت التغريدة غضبا واسعا بين رواد التواصل في العالم العربي، وإدانات ممن اعتبر أن ما قاله المسؤول الهندي بمثابة "تجاوز للخطوط الحمراء".



وامتد الغضب عبر مواقع التواصل إثر تغريدة المسؤول الهندي إلى المطالبة بمقاطعة البضائع الهندية.