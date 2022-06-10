شن الإعلامي إبراهيم عيسى، هجوما على أداء المنتخب المصري؛ جرّاء الهزيمة من نظيره الإثيوبي بهدفين مقابل لا شيء؛ في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

وأضاف خلال برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن الهزيمة فيها قدر من الإهانة الكروية وخدش للكبرياء الكروي المصري، متابعًا: «أي مباراة نتيجتها المكسب أو الخسارة ولكن في محصلة الأمر هي جزء من الصورة المصرية».

وأوضح أن كرة القدم في مصر متواضعة للغاية وتكاد تكون منهارة في آخر 10 سنوات، لافتًا إلى أن المدربين المصريين كانوا يتنقدون المدربين الأجانب بسبب أدائهم الدفاعي.

وعقب: "احنا عار في كرة القدم طوال عشر سنوات والمدربين الأجانب بيستروا عورتنا ويعريها المدرب المصري".

وأبدى استياءه من تدهور وضع كرة القدم، مستكملا: «حتى المكاسب نتيجة ضعف الخصوم؛ وكنا بنتستر في إفريقيا بالمدرب الأجنبي، وكل عناصر الفساد الرياضي بتلقى بكل همومها ولومها على محمد صلاح».