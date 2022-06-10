الكشف على 1345 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية، في قرية المسري، التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بعد التسجيل على الموقع، وتذليل جميع العقبات أمامهم، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1345 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 27 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات إستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 6 حالات، بالإضافة إلى إجراء 653 تحليلاً معمليا، 36 أشعة عادية، و 19 للموجات الصوتية، بالإضافة إلى عيادة متنقله لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بالأضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية للمواطنين.