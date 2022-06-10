ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ مجموعة من الموائد المستديرة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حول المسرح الإقليمي وتحديدا مسرح الثقافة الجماهيرية تحت عنوان "المسرح الإقليمي بين الواقع و الطموح"، والتي تنظمها لجنة المسرح ومقررها المخرج عصام السيد، من خلال مشروع اللجنة لرصد حال المسرح المصري بكافة روافده للوصول إلى صيغة تضمن استغلال كافة إمكاناته وموارده بصورة أفضل، يوم الثلاثاء 14 يونيو الحالي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام من 14 : 16 يونيو الجاري، خلال انعقاد المهرجان الختامي لفرق الأقاليم.

تتضمن الموائد حلقات نقاشية تضم متحدثين رئيسيين ويتقدمون بأوراقهم وتفتح أبواب المناقشة بعدها للخلوص إلى نتائج، برئاسة الدكتور أحمد مجاهد "رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بآداب عين شمس وعضو اللجنة"، والمخرج أحمد طه "المشرف الفني لمشروع ابدأ حلمك بالثقافة الجماهيرية"، ومهندس الديكور محمد جابر "مدير الادارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة".

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.