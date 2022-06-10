العطلة الصيفية هي استراحة من الحر الشديد والحياة المدرسية الرتيبة، ولكن هناك أشياء معينة لا ينبغي التوقف عنها لمجرد أنها عطلة صيفية، حيث أن كل طفل يتطلع إلى عطلة الصيف، سواء كانت إجازة عائلية أو استراحة من الاستيقاظ في الساعة 7 صباحًا، ويحلم كل طفل بهذه الإجازات الصيفية التي تبلغ شهرين.

ويسترخي الآباء أيضًا قليلاً في كل مرة تبدأ فيها العطلة الصيفية، حيث أنه لا مزيد من البكاء والنحيب في الصباح الباكر، لا مزيد من جر الأطفال من نومهم وجعلهم مستعدين للمدرسة ولا مزيد من التعرق في المطبخ لإعداد علب الطعام في الصباح الباكر.

وفي حين أن الاسترخاء أثناء الاستراحة هو أمر جيد ، فمن المهم عدم تطبيقه لدرجة أن الطفل يغرق فيه ويجد صعوبة في العودة إلى الحياة المدرسية العادية، لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول الأخطاء التي يجب على الآباء تجنبها خلال الإجازة الصيفية.

* النوم لساعات إضافية

الاستيقاظ في الصباح الباكر ليس عقوبة، ولكنه جيد جدًا للصحة، خاصة صحة الأطفال ونظام النمو الخاص بهم، لذلك إذا كان طفلك معتادًا على الاستيقاظ مبكرًا، فلا تزعجه أثناء فترات الراحة الصيفية وتجعله يستيقظ في مواعيد المدرسة، ولكن يجب أيضا عدم التشجيع على السهر والنوم لوقت متأخر، حيث يجد العديد من الأطفال صعوبة بالغة في التعامل مع المواعيد المنتظمة للمدرسة مباشرة بعد العطلة الصيفية، وذلك بسبب عادة النوم حتى وقت متأخر.

*عدم المحافظة على ساعات الدراسة

يجب التأكد من أن الطفل يحافظ على ساعات الدراسة، حتى لو كانت ساعة واحدة في اليوم، حيث قد يؤدي إلغاء ساعات الدراسة تمامًا خلال فترات الراحة الصيفية إلى صعوبة استئناف الطفل للدراسة بعد 1.5 أو شهرين.

لذلك يجب إعداد جدول زمني للدراسة في العطلة الصيفية وطلب من الطفل متابعته، ويمكن أن يكون الجدول الزمني متحررًا مع متسع من الوقت لمشاهدة التلفزيون والألعاب، ولكن يجب أن يكون هناك وقتًا محددًا للدراسة.

* مواعيد الوجبات متقطعة

تميل العديد من العائلات إلى الاستيقاظ في وقت متأخر خلال العطلات الصيفية، ونتيجة لذلك يتم دفع مواعيد الوجبات إلى وقت لاحق، ولكن يجب العلم بأن أوقات الوجبات تنظم حركة النوم والأمعاء لكل إنسان، لذلك إذا بدأ الطفل في تناول الوجبة الأولى بعد الظهر، فمن المحتمل أن تؤثر على ساعات نومه وحركات الأمعاء في وقت لاحق من اليوم، مما قد يمثل مشكلة كبيرة عندما يبدأ الذهاب إلى المدرسة.