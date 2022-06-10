جدد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إدانتهم الكاملة لأشكال العنف كافة في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أن العنف بجميع صوره يتنافى مع قيم الديمقراطية الأمريكية.

وشدد الأعضاء- خلال جلسة استماع للجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ عن الإرهاب الداخلي والتعصب العرقي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، على أن الهجمات المسلحة ومظاهر التعصب العرقي تشكل خطرًا على المجتمع الأمريكي.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي إن "هذه الهجمات لاتتركز أثارها فقط على الضحايا وعائلاتهم والناجين منها، لأن آثارها تمتد لتمس جميع السكان المحليين وسلامتهم وأمنهم الجماعي".

ويأتي ذلك على خلفية حادث إطلاق النار الذي نفذه مراهق يبلغ 18 عامًا، الشهر الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 تلميذًا واثنين من البالغين بعدما اقتحم مدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس الأمريكي إلى الوقوف في وجه لوبي الأسلحة النارية،

فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - في وقت سابق- أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي أسفروا عن مقتل أكثر من 250 شخصا.