عبدالمنعم سعيد عن إنجازات الدولة في 8 سنوات: انطلاقة من النهر إلى البحر

وصف الكاتب الصحفي عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، ما حدث في مصر خلال السنوات الـ 8 الماضية، بأنه انطلاقة من النهر إلى البحر، مبرهنا على ذلك النظر إلى حجم الناتج الإجمالي والتغير الجغرافي.

وأضاف سعيد، في حواره لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، على فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يضع حجر أساس لأي مشروع إلا وقد ظهر على أرض الواقع، ذاكرا على ذلك بعض من الإنجازات مثل مشروع توشكي.



وأشاد بالتطور الملحوظ في المنظومة التعليمية لا سيما في التعليم الفني والتكنولوجي، مؤكدا أن جميع ما يتعلق بالثورة الصناعية الثالثة والرابعة موجودة في مصر داخل الجامعات.



وعن إطلاق القمر الصناعي «نايل سات 301»، قال إنه مع وجود التعليم التكنولوجي في البلاد لا نستبعد مستقبلا تصنيع أقمار صناعية.