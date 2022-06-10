استطلاع: الأوروبيون يفضلون اليورو

أظهر استطلاع للرأي أجري بين سكان دول الاتحاد الأوروبي التي لا تستخدم عملة اليورو أن ستة من بين كل عشرة مواطنين فيها يرغبون في إدخال العملة الأوروبية الموحدة.



وأظهر الاستطلاع الذي قامت به مؤسسة يوروباروميتر لاستقصاء الرأي ونشرته مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن التأييد لانضمام هذه الدول إلى مجموعة دول اليورو هو الأعلى في رومانيا (77 %) والمجر (69%) وبولندا (60%).



وظلت هذه الرغبة أقل من النصف في كل من السويد (45%) وجمهورية التشيك، وبلغاريا (كلاهما 44%).



لفت التغير القوي في رأي سكان كرواتيا عن إدخال العملة الأوروبية الانتباه بصورة كبيرة، حيث سيتم طرح اليورو فيها العام المقبل.



فقد انخفض معدل الموافقة بين السكان الكرواتيين بسبع نقاط مئوية عن العام الماضي (من 62% إلى 55%)، حيث أظهر الاستطلاع تخوف أكثر من 80% من مواطنيها من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل حاد نتيجة التحول إلى العملة الأوروبية المشتركة.



وبعد أن حاولت كرواتيا الانضمام لسنوات لمجموعة دول اليورو تلقت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر في المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي لإدخال اليورو بها.



وتعتزم كرواتيا ابتداء من العام المقبل استبدال عملتها الوطنية، كونا، باليورو.



ومن المقرر أن يتخذ مجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة قرارا رسميا بشأن إدخال اليورو في كرواتيا في النصف الأول من يوليو المقبل.



ولم يتم تضمين الدنمارك في الاستطلاع لأن كوبنهاجن تفاوضت في تسعينيات القرن الماضي على إعفائها من إدخال العملة الأوروبية.