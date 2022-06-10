الرئيس الأمريكي: مكافحة التضخم هي الأولوية الاقتصادية القصوى

شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، على أن مكافحة التضخم هي "الأولوية الاقتصادية القصوى".

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن هذا التصريح جاء تعقيبًا على إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك، اليوم الجمعة، والذي كشف عن استمرار التضخم المرتفع في الولايات المتحدة.

وأضافت القناة، أن بايدن أوضح أن استمرار ارتفاع الأسعار يُعزى للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، واصفًا الهجوم الروسي بأنه "غير مبرر".

ولفت الرئيس الأمريكي في بيان، إلى أنه "بينما نواصل عملنا للدفاع عن الحرية في أوكرانيا، يجب علينا أن نفعل المزيد وبسرعة لخفض الأسعار هنا في الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن "أسعار الغاز المرتفعة في المضخات والطاقة والمواد الغذائية قد شكّلت حوالي نصف الزيادات الشهرية في الأسعار، كما ارتفعت أسعار مضخات الغاز بمقدار 2 دولار للجالون في العديد من الأماكن منذ ذلك الحين".