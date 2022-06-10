ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، بلغ حاليا 7ر318، مقابل 9ر276 أمس الخميس. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 3ر261، وقبل شهر 7ر522.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 77 ألفا و878 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 42 ألفا و693 حالة يوم الجمعة الماضي، وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الـ24 ساعة الماضية 106 حالات، مقابل 91 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 26 مليونا و738 ألفا و530 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.