الأمين العام السابق للناتو ينتقد رد الغرب على الغزو الروسي لأوكرانيا

انتقد الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوج راسموسن رد الدول الغربية على الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

وقال راسموسن خلال مشاركته في قمة كوبنهاجن للديمقراطية التي تنظمها مؤسسة تحالف الديمقراطيات اليوم الجمعة: "كان من الصعب تصديق ما حدث. في الواقع، لم يكن علينا أن نتفاجأ، فالمسار الذي اختاره بوتين لم يكن خفيا على الإطلاق، حيث كان واضحا في خطاباته أنه ينكر حق أوكرانيا في الوجود".

وأضاف أن قتل المعارضين السياسيين والدعاية السياسية كان دليلا على مسار بوتين، مشيرا إلى أن "الأهم من ذلك كله أن هذا المسار كان واضحا من غزو شبه جزيرة القرم" في عام 2014.

وانتقد الأمين العام السابق للتحالف العسكري عدم الرد القوي للدول الغربية على هذا الغزو ومواصلة اعتمادهم على الغاز والنفط الروسي.

وأوضح راسموسن في هذا الصدد قائلا:" لم نتعلم من دروس التاريخ أن استرضاء الطغاة لا يؤدي إلى السلام".

ودعا راسموسن الغرب إلى التوقف عن استيراد النفط والغاز من روسيا على الفور من أجل وقف تمويل الرئيس بوتين لحربه على أوكرانيا، مؤكدا على أهمية انتصار أوكرانيا.

واختتم الأمين العام السابق للناتو تصريحاته قائلا:"على أوكرانيا أن تربح الحرب... إنها تمثل خط المواجهة الأمامي في النضال من أجل الديمقراطية".