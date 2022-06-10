العراق: 212 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الجمعة بتسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون تسجيل حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا العراق إلى مليونين و329 ألفا وإصابة525 . في حين استقرت حالات الوفاة عند 25 ألفا و221 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل شفاء 119شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 302ألفا و924.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 5215فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و746 ألفا و572شخصا .