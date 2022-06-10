10 علماء من الأزهر والأوقاف يجوبون أودية سانت كاترين ووادي فيران بجنوب سيناء

جاب أعضاء القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف، اليوم الجمعة، مساجد مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء والأودية التابعة لها، ومنطقة وادي فيران، والأودية التابعة لها، وتحدثوا جميعًا بصوت واحد داخل المساجد خلال خطبة الجمعة حول موضوع: "الدين والإنسان"، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.



وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن القافلة الدعوية المشتركة ضمت 10 علماء، بينهم 5 علماء كم الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف، وتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" الدين والإنسان"، داخل 10 مساجد، وهم مسجد الوادي المقدس، مسجد وادي الراحة، مسجد الإسباعية السفلي، مسجد الإسلامية السلام بوادي فيران، مسجد الطرفة القديم، مسجد الإسلامية الرحمن، مسجد وادي مكتب، مسجد الحسوة، مسجد الإسباعية العليا، مسجد المروة.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح لـ"الشروق"اليوم، أن العلماء أشاروا إلى أن رسالةَ الإسلام رسالةٌ إنسانية سامية، جوهرها القيم النبيلة الجامعة، فهي دعوة خير وسلام، وتحمل السعادة للبشرية كلها، وأن الدين كرَّم الإنسانَ على إطلاق إنسانيته، بغض النظر عن لونه أو جنسه أو لغته أو عرقه، والنبي صلى الله عليه وسلم، ألغى التفاضل بالأحساب والأنساب والألوان، وحفظ الدين الإسلامي للنفس البشرية، وعَصَمَ كلَّ دم.



وأكد أن الهدف من هذه القوافل الدعوية هو ترسيخ أسس الدين الإسلامي وتعليماته الصحيحة، في نفوس مواطني هذه المناطق.