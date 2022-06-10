 موريتانيا.. العثور على جثامين 4 سودانيين شمالي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موريتانيا.. العثور على جثامين 4 سودانيين شمالي البلاد

نواكشوط (دب أ)
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 10:27 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 10:28 م

أعلنت السلطات الموريتانية اليوم الجمعة العثور على جثامين أربعة سودانيين، فقدوا منذ أكثر من أسبوع شمالي البلاد، كانوا ينقبون عن الذهب.

وأعلن رسميا العثور على الأربعة بعد أيام من فقدانهم وقد لقوا حتفهم عطشا بعد اختفاء سيارتهم في منطقة تيرس زمور شمال موريتانيا (750 كلم شمال نواكشوط العاصمة).

وتكثف السلطات البحث عن سائق السيارة رباعية الدفع وهو موريتاني الجنسية .

وعثرت السلطات يوم الأربعاء الماضي على سودانيين اثنين لقيا حتفهما كانا على متن نفس السيارة.

وحسب مصادر محلية فقد كان سبعة أشخاص، ستة سودانيين وموريتاني واحد على متن تلك السيارة.


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