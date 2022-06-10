 الجزائر تسجل 11 إصابة جديدة وصفر وفيات بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الجزائر تسجل 11 إصابة جديدة وصفر وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 12:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 12:29 ص

أعلنت الجزائر، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل عند ٢٦٥ ألفا و٩٢٠ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٤٣٢ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

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