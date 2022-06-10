مسؤول روسي: اليابان تخسر حقها في صيد الأسماك قبالة جزر الكوريل لعدم سدادها مستحقات مالية

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي والمبعوث الرئاسي المفوض إلى منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية يوري تروتنيف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ستعلق حق اليابان في الصيد من جزر الكوريل لعدم دفع الجانب الياباني ثمن حصته من الصيد في المنطقة.

وقال تروتنيف، في تصريحات صحفية وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "قمنا بالفعل بالحد من صادرات الأسماك وذلك بسبب موقفهم لقد رفضوا دفع تكاليف حصص الصيد حول جزر الكوريل، لذلك، سيتم سحب هذا الحق، فهم يعاقبون أنفسهم بما فيه الكفاية لسنا بحاجة حتى للمساعدة".

وفي وقت سابق، أعلنت المندوبة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستعلق الاتفاقية الحكومية الدولية مع اليابان بشأن التعاون في صيد الموارد البحرية الحية في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل حتى تفي طوكيو بالتزاماتها المالية.

وأشارت إلى أن اليابان جمدت المدفوعات بموجب الاتفاقية وأخرت التوقيع على الوثيقة السنوية بشأن تقديم المساعدة الفنية المجانية لمنطقة سخالين، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية الحكومية الدولية.

ووقعت اليابان وروسيا هذه الاتفاقية في عام 1998 وسمحت للصيادين اليابانيين بالصيد ضمن الحصة المخصصة من الجانب الروسي قبالة الجزء الجنوبي من جزر الكوريل، وأعربت الحكومة اليابانية عن أسفها إزاء قرار موسكو، لكنها أقرت بأنها لم تدفع بعد دفعة أخرى ضمن الاتفاقية.