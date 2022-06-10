الغرفة التجارية بالقليوبية ووفد من رجال الأعمال في زيارة لأوزباكستان لتعزيز التعاون في الصناعات النسيجية

الاتفاق على إقامة بيت التجارة المصرى الأوزباكستاني فى مصر



إقامة مصنع مشترك مصرى أوزبيكى فى مصر و توفير الأرض المناسبة لذلك من خلال هيئة الاستثمار



إنشاء مخازن للمنتج الأوزباكستاني فى المنطقة الحرة فى مصر

زار وفد من رجال الأعمال برئاسة المستشار حمدى أبو العينين وكيل أول الغرفة التجارية بالقليوبية، لدولة أوزباكستان، وذلك نظرا لرغبة البلدين فى تعزيز التعاون المشترك بين مصر و أوزباكستان، حيث تم الأتفاق على تنظيم مؤتمر لرجال الأعمال المصريين مع شركاؤهم الأوزبكيين و زيارة مصانع الغزل والمنسوجات والملابس بجمهورية أوزباكستان، وذلك بغرض تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتحقيق التكامل بينهما.



وتهدف الزيارة إلى لقاء رجال الأعمال المصريين مع شركاؤهم الأوزباكستين لتعزييز التعاون المشترك بينهم، وزيارة مصانع الغزل و المنسوجات بجمهورية أوزباكستان، بجانب إقامة مجلس أعمال مشترك مكون من رجال أعمال مصريين و أزوزبكيين لتفعيل

التعاون المشترك بين مصر و أوزباكستان.



كما تم الاتفاق على إقامة بيت التجارة المصرى الأوزباكستاني فى مصر يضم عينات من المنتجات الأوزباكستينية وبيانات المصانع، وإنشاء مخازن للمنتج الوزبيكى فى المنطقة الحرة فى مصر لتسهيل دخول المنتجات إلى مصر و يرفع الميزان التجارى بين الدولتين، والسعى إلى عمل بروتوكول تعاون بين محافظة فرغانة و محافظة القليوبية، وبروتوكول تعاون و اتفاقية دولية تشمل البلدين، وتسهيل إجراءات إقامة مصنع مشترك مصرى أوزبيكى فى مصر و توفير الأرض المناسبة لذلك من خلال هيئة الاستثمار.



وجاءت الزيارة لتحقيق الأهداف السابقة، برئاسة المستشار حمدى أبو العينين، وتم زيارة عدة ماصنع للغزل والمنسوجات، وعقد لقاء مع حاكم ولاية فرغانة لبحث سبل التعاون، وتم عقد لقاءات مع سفيرة مصر فى أوزباكستان لتسهيل و متابعة سبل التعاون، وتم عقد لقاءات مع رجال األعمال B2B فى مركز اتحاد الصناعات الأوزباكستاني .