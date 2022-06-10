بابا الفاتيكان ورئيسة المفوضية الأوروبية يناقشان حرب أوكرانيا

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استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الجمعة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في لقاء خاص عقد بمقر الفاتيكان لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وقال الفاتيكان في بيان إن البابا فرنسيس ورئيسة المفوضية الأوروبية أجريا مناقشات ودية استمرت 20 دقيقة بشأن الحرب وآثارها الإنسانية، فضلا عن احتمال تسببها في أزمة جوع عالمية.

وقالت فون دير لاين في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" بعد نهاية الاجتماع:" نقف مع الذين يعانون من الدمار في أوكرانيا. يجب أن تنتهي هذه الحرب، وأن يعود السلام إلى أوروبا".

ومنحت رئيسة المفوضية الأوروبية البابا فرنسيس كتابا عن مدرسة باوهاوس للهندسة المعمارية.

وتقوم فون دير لاين بزيارة لروما للترويج لمهرجان باوهاوس الأوروبي، وهو برنامج ثقافي يهدف إلى تعزيز السياسات البيئية للاتحاد الأوروبي والتصميمات الحضرية الجديدة للمدن.

وافتتحت رئيسة المفوضية الأوروبية أمس الخميس مهرجانا ضمن هذا البرنامج الثقافي. كما التقت مع رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا وعمدة روما روبرتو جوالتيري.