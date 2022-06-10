تركيا تسجل 14 مليار دولار استثمارات دولية مباشرة في 2021

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قالت الرئاسة التركية إن قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة بالبلاد خلال عام 2021 بلغت 14 مليار دولار بزيادة 79% مقارنة بعام 2020.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن مكتب الاستثمار التابع للرئاسة في بيان اليوم الجمعة أن حصة تركيا من الاستثمارات الدولية المباشرة خلال 2021 بلغت 9ر0%.

ووفقا للبيان، بلغت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا منذ عام 2002 وحتى اليوم 240 مليار دولار.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى بنسبة 19% من هذه الاستثمارات، تليها الولايات المتحدة بنسبة 16%، ثم هولندا بنسبة 13%.