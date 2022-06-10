رئيس الصومال الجديد يتعهد بتعزيز مكافحة الإرهاب

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تعهد رئيس الصومال الجديد حسن شيخ محمود، خلال مراسم أداء اليمين اليوم الخميس، بشن حملة صارمة ضد الإرهاب في بلاده الغارقة في الأزمات.

وقال محمود الذي ترأس بالفعل الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في الفترة بين عامي 2012 و2017: "سنزيد الضغط العسكري ضد الإرهاب".

كما تعهد الزعيم الجديد بتعزيز حكم القانون والنظام وتعزيز المصالحة بالبلاد.

ومنذ سنوات تعاني الصومال من العنف بسبب جماعة الشباب الإرهابية. ويستهدف المسلحون، الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي في جنوب البلاد ووسطها، مرارا وتكرارا قوات الأمن والمدنيين أيضا.

وتحدث الرئيس السابق محمد فرماجو عن يوم تاريخي للصومال في ضوء الانتقال السلمي للسلطة.

وفي نفس اليوم، قتل شخصان وأصيب ثمانية في هجوم لحركة الشباب بالمنطقة. وفي هجوم مماثل، في وقت مبكر من الصباح، تعرضت قوات خاصة يدربها خبراء أمريكيون، لهجوم بتفجيرات.

ووفقا للشباب، قتل 15 شخصا، ويتعذر التحقق من صحة هذه الأرقام من مصدر مستقل.

وإضافة للعنف، سيتعين على الحكومة الصومالية الجديدة أن تتعامل مع آثار موجة جفاف قاسية تشهدها الصومال حاليا. ووفقا للإدارة الجديدة، هناك أكثر من 6 ملايين شخص يهددهم الجوع.