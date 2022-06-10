رصدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، 43 حالة إصابة جديدة من جدري القرود في إنجلترا وحالة واحدة في استكلندا وأخرى في ويلز.

وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في إنجلترا بلغ 348 حالة وفي اسكتلندا 12 حالة و4 في ويلز وحالتين في أيرلندا الشمالية، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالمملكة المتحدة إلى 366 حالات.

وذكر المسؤولون أن أكثر الحالات حدثت بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس.

وتم اكتشاف المرض لأول مرة في قرود المختبر في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وعادة ما يكون خفيفًا ولكن يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا في بعض الحالات يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10 في المائة من الأشخاص الذين تصيبهم بالعدوى، وأما السلالة الأكثر اعتدالًا التي تسبب التفشي الحالي تقتل واحدًا من كل 100 شخص.

وتمتد فترة حضانة جدري القردة إلى 21 يومًا، مما يعني أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع.

وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.