 نيفين جامع تنعى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق - بوابة الشروق
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نيفين جامع تنعى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق

نيفين جامع
نيفين جامع
محمد المهم
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:05 ص

تنعى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق والذي انتقل إلى جوار ربه مساء أمس بعد مسيرة كبيرة من العطاء.

وقالت الوزيرة أن الفقيد كانت له اسهامات عديدة فى مختلف المناصب التى تقلدها ، كما اسهم بخبراته الكبيرة فى خدمة الصناعة المصرية .

وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة ، داعيةً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان .

جدير بالذكر انه سيتم تشييع الجنازة اليوم عقب صلاة الجمعه من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس .
ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم


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